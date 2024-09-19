Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin kulüplerini 7 farklı kuruma şikayet etmesi üzerine resmi bir açıklama yayınladı. Öztürk, bu hamlenin arkasındaki asıl planın derbi maç öncesi Galatasaray'ı karıştırmak olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'nin son dönemde Galatasaray'a karşı yürüttüğü stratejinin bir parçası olarak gördüğü bu şikayetlere değinen Öztürk, şunları söyledi:

"Hafta sonu oynayacağımız rakibimizin resmi sitesinde, bir yöneticinin ağzından yapılan açıklamalar, son dönemde kulübümüzü karıştırmak için planlanan oyunun kimler tarafından yönetildiğini gösteriyor. Sahada kazanmayı başaramayanlar, şimdi kulübümüzü saha dışına çekmeye çalışıyor."

Öztürk, Fenerbahçe'nin hukuki süreçleri kullanarak Galatasaray'ı baskı altına alma çabalarını da eleştirerek, "Türkiye'de hukuktan ve etik değerlerden en son bahsetmesi gereken bir kulüp, hepimize ders vermeye kalkışıyor. Bu, oldukça komik bir durum" dedi.

Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti: "Artık açıkça belli ki, gizli desteklerle ortaya atılan iddialar, hafta sonu oynayacağımız derbiye odaklanarak yapıldı. Ancak, Galatasaray'ın hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur. Aynı cesareti onlardan da bekliyoruz. Biz, tüm Galatasaray camiası olarak bu oyunlara karşı daha güçlü bir şekilde birlik içindeyiz."

Öztürk, Galatasaray'ın derbiye tamamen konsantre olduğunu belirterek, Fenerbahçe'nin bu girişimlerinin kulübü sarsamayacağını vurguladı. "Bu tür oyunlarla bizi karıştıramayacaklar, sahada gerekli cevabı vereceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.