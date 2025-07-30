Galatasaray, iç transfer hamlelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’la 2028 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirildi.



Sözleşme 2028’e kadar uzatıldı

Galatasaray, daha önce Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme yenilemişti. Kulüp, şimdi de Barış Alper Yılmaz’la yeni bir kontrat imzaladı. Açıklamaya göre, 2028 yılına kadar geçerli olacak bu anlaşma TFF’ye resmen iletildi.

Galatasaray kariyerinde 150’den fazla maç

2021–2022 sezonunda Ankara Keçiörengücü’nden Galatasaray’a transfer olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla şimdiye dek 156 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 25 gol atıp 17 asist yapan genç futbolcu, takımına önemli katkı sağladı.

Milli takımda da forma giyiyor

Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kadrosunda da düzenli olarak yer alıyor. Son dönemde hem kulüp hem de milli formayla gösterdiği performans, futbol kamuoyu tarafından takdirle karşılanıyor.