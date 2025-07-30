İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZFAŞ tarafından yönetilen Fuar İzmir’de düzenlenen fuarlar, 2025’in ilk yarısında şehre hem ekonomik hem de ticari açıdan önemli katkılar sağladı. Uluslararası nitelikteki organizasyonlar, yeni iş birliklerinin önünü açarken İzmir’in ihracat rakamlarında da kayda değer artış yarattı.



İzmir Fuarlarıyla Büyüyor, Ekonomiye Güç Katıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın organizasyonu veya özel sektör iş birlikleriyle gerçekleşen fuarlar, 2025’in ilk yarısında binlerce sektör temsilcisini bir araya getirdi. Fuar İzmir ve Kültürpark’ta düzenlenen etkinlikler; ticareti artıran B2B görüşmelere, uluslararası alım heyeti programlarına ve milyonlarca dolarlık iş hacmine sahne oldu.

İzmir, Türkiye’nin En Fazla İhracat Yapan 3. Şehri Oldu

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre İzmir, 2025 Ocak-Haziran döneminde 12 milyar 143 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin toplam ihracatındaki %9,24’lük payıyla üçüncü sırada yer alan İzmir, fuarların sağladığı ekonomik ivmeyle dikkat çekti. Ülke genelindeki ihracat artış oranı ise aynı dönemde %4,1 olarak kaydedildi.

Fuar İzmir 2025’in İlk Yarısında 10 Büyük Fuar ve Sayısız Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Yılın ilk yarısında İzmir’de düzenlenen başlıca fuarlar arasında:

MARBLE İZMİR – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı

IMATECH – Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı

WENERGY – Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı

AGROEXPO – Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

HORECA FAIR – Otel, Restoran, Kafe ve Ağırlama Teknolojileri Fuarı

PACK PLAST – Ambalaj ve Plastik Endüstrileri Fuarı

OPTICWORLD – Gözlük ve Oftalmoloji Fuarı

IZKİTAP FEST – İzmir Kitap Fuarı

MAST İzmir – Denizcilik ve Tekne Ekipmanları Fuarı

IAAF – Sanat ve Antika Fuarı

Bu fuarlar, 100’den fazla ülkeden gelen binlerce profesyoneli İzmir’de buluşturdu.

İzmir Fuar Takvimi Yılın İkinci Yarısında da Dolu

İzmir, 2025’in ikinci yarısında da birçok önemli fuara ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında:

94. İzmir Enternasyonal Fuarı (29 Ağustos - 9 Eylül)

MINEX – Madencilik Fuarı (3-6 Eylül)

EXPO SPORT – Spor Fuarı (25-28 Eylül)

FASHION PRIME – Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı (22-24 Ekim)

TTI İZMİR – Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı (3-5 Aralık)

On binlerce ziyaretçinin katılması beklenen bu fuarlar, İzmir’in uluslararası ticaret ve kültür merkezi olma vizyonunu daha da pekiştirecek.

Kente ve Ülke Ekonomisine Katma Değer Sağlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde geliştirilen fuarcılık stratejisi, yalnızca sergilemeye değil, ticarete ve ihracata odaklanıyor. Alım heyetleri, sektörel eşleştirme toplantıları ve panel etkinlikleriyle İzmir fuarları, Türkiye’nin ihracat hedeflerine doğrudan katkı sunan platformlara dönüşüyor.