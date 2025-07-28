Galatasaray, iç transferde iki futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini ise 2028 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.



İç transferde kritik imzalar

Süper Lig’de yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde iki oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Kulüp, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’ın sözleşmelerini uzattı.

Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan resmi bildirime göre, Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmesi 2027 yılına, Kaan Ayhan’ın sözleşmesi ise 2028 yılına kadar geçerli olacak.

Geçen sezonun istatistikleri

2023–2024 sezonunda Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta görev yapan Kaan Ayhan, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Savunmada istikrarlı performansıyla dikkat çeken oyuncu, zaman zaman orta sahada da görev aldı.

Abdülkerim Bardakcı ise 49 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 kez de asist yaptı.