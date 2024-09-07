Galatasaray’da Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen tekliflerin ciddiyeti bilinmesine rağmen, sarı-kırmızılılar, UEFA'ya bildirdikleri kadroya yeni bir kanat oyuncusu yetiştiremediği için Ziyech'le yollarını ayırmama kararı aldı. Bu karar, özellikle Avrupa maçları öncesinde takımın hücum gücünü koruma planıyla alındı. Galatasaray, Ziyech’e çok iyi bir teklif gelmediği sürece Faslı yıldızla yola devam edecek.

Kulüpte katkısı yok, Milli takımda duble yaptı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta görev alan Hakim Ziyech, henüz bir gol veya asist katkısı sağlayamadı. Ancak milli takım düzeyinde, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Gabon’a karşı oynanan maçta Ziyech, penaltıdan attığı iki golle dikkat çekti. Bu maçta, penaltı atma konusunda Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz ile kısa bir tartışma yaşayan Ziyech, ikinci penaltıyı da kendisi kullanarak gole çevirdi.

Ziyech’in Galatasaray’daki kontratı 1+1 yıl daha devam ediyor ve kulüp yönetimi, kendisine ciddi bir teklif gelmediği sürece onunla yola devam etme kararlılığında. Bu karar, takımın mevcut hücum gücünü koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.