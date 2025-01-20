Yaz transfer döneminde Galatasaray'a 12 milyon euro maliyetle 3 yıllık sözleşmeyle katılan Michy Batshuayi, performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, golcü oyuncuyla ilgili beklenmedik bir karar aldı.

Beklentilerin altında kaldı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla beklentileri karşılayamadı. Taraftarlar, son haftalarda gösterdiği performans nedeniyle tecrübeli oyuncuyu sert bir şekilde eleştirdi. Batshuayi'nin gol yollarındaki etkisizliği, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında sıkıntılar yaşamasına neden oldu.

12 Milyon Euro’luk maliyet

Batshuayi'nin Galatasaray'a toplam maliyeti 12 milyon euroyu bulurken, bu yatırımın karşılığının alınamaması yönetimi zora soktu. Üç yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun yüksek maliyeti, performansıyla kıyaslandığında, eleştirilerin artmasına yol açtı.

Yönetimden karar masada

Galatasaray yönetimi, Batshuayi'nin mevcut durumunu değerlendirerek oyuncunun geleceği hakkında önemli bir karar alma aşamasında. Teknik heyet, oyuncunun performansını analiz ederek, kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi planlıyor. Transfer sezonunda alınan bu karar, kulübün finansal ve sportif başarısı açısından kritik öneme sahip.

Alternatifler gündemde

Yönetim, Batshuayi'nin yerine farklı alternatifleri de değerlendirmeye başladı. Takımın hücum hattını güçlendirmek ve taraftarların beklentilerini karşılamak amacıyla yeni oyuncuların transferi gündeme geldi.

Sonuç ne olacak?

Galatasaray taraftarları, Batshuayi ile ilgili alınacak kararı merakla bekliyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bu gelişme, sarı-kırmızılı ekibin sezon hedeflerini doğrudan etkileyebilir.