İzmir’de Haftalık Yaralanmalı Trafik Kazaları Oranları Açıklandı!

İzmir Trafik Denetim Birimleri’nin hazırladığı rapora göre, bir haftalık süre zarfında yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekilleri ve oranları detaylı şekilde analiz edildi. Kazaların büyük bölümü gündüz saatlerinde yaşanırken, gece saatlerinde meydana gelen kazalar da dikkat çekti.

Yandan çarpmalı kazalar ilk sırada

Trafik kazalarının oluş şekilleri incelendiğinde, özellikle yandan çarpma kazalarının %36 ile en yüksek oranı oluşturduğu görüldü. Onu %11 ile arkadan çarpma, %4 ile kavşak ihlali ve %4 ile ışık ihlali takip etti. Kazaların %45’i ise diğer ihlal şekillerinden kaynaklandı.

Gündüz saatlerinde yaralanmalı kazalar arasında öne çıkan unsurların başında motosiklet kazaları yer aldı ve bu tür kazalar %58 oranıyla dikkat çekti. Yaya kazaları ise %24 oranında gerçekleşti. Diğer nedenlerle oluşan kazaların oranı ise %18 olarak kaydedildi.

Kazaların büyük çoğunluğu dikkatsizlik kaynaklı

Yetkililer, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymamasından kaynaklandığını belirterek, özellikle motosiklet sürücüleri ve yayalar için daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Trafik kazalarının azaltılabilmesi için denetimlerin artırılacağı ifade edildi.