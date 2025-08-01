Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen transfer süreciyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türkiye’den gelen teklife verilen yanıt, Galatasaray’ın yeni dönem stratejisini gözler önüne serdi.



"Hayal gibi başlayan transfer süreci gerçek oldu"

Dursun Özbek, transferin ilk adımından bu yana taraftarın gösterdiği destek sayesinde Osimhen ve Sane’nin Galatasaray’a kazandırıldığını söyledi. “Bu transferler, Galatasaray'ı dünyanın en büyük spor kulüplerinden birine dönüştürme hedefimizin yapı taşlarıdır,” dedi.

Türkiye'den gelen teklif iddiasına yanıt

Abdullah Kavukcu, Osimhen’e Türkiye’den teklif geldiğini ancak oyuncunun kararının net olduğunu belirtti. “Victor’a Muslera’nın veda yemeğinde teklifimizi yaptık. Ne teklif ettiysek aynısını verdik, artırmadık. Türkiye'den de teklif geldi ama ne yanıt verdiğini açıklamama gerek yok,” dedi.

"Galatasaray artık başka bir seviyede"

Dursun Özbek, kulübün artık geçmişin sınırlarını aşan bir finansal ve sportif planlamayla yönetildiğini ifade etti. “Galatasaray’ın geldiği seviye ortada. Her adım planlı. Bu transferlerin maliyeti bizi zor durumda bırakmayacak şekilde hesaplandı,” dedi.

Sane transferi ve küresel ilgi

Ocak ayında Leroy Sane ile görüşmelere başlandığını aktaran Kavukcu, “Galatasaray, artık Avrupa’daki birçok üst düzey futbolcunun gelmek istediği bir kulüp. Sane gibi karakterli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz,” ifadelerini kullandı.

Kaleci transferinde gizli adaylar

Kaleci transferiyle ilgili sürecin devam ettiğini belirten Kavukcu, “İsmi hiç konuşulmayan 3 kaleciyle daha görüşüyoruz. Netleşen bir durum yok. Teknik heyet ve başkanımızın onayıyla karar vereceğiz,” dedi.

Takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

Galatasaray kadrosunda bazı oyuncularla yolların ayrılacağını duyuran Özbek, “Yeni gelen oyuncularla birlikte Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro oluşturuyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak,” dedi.

Finansal istikrar öncelik

Osimhen’in 4 yıllık sözleşme ile transfer edildiğini belirten Özbek, Galatasaray’ın mali açıdan pozitif durumda olduğunu vurguladı. “Bankalar Birliği’nden çıktık, tüm projelerimiz kontrollü biçimde ilerliyor. Gelirlerimiz planlı, kulübümüz risk altında değil,” dedi.

Reklam ve sponsorluk gelirlerinde artış

Kavukcu, kulübün gelir kaynaklarını çeşitlendirdiklerini ve reklam alanlarını iki katına çıkardıklarını söyledi. “3 LED reklam alanından yıllık 10 milyon Euro gelir elde ediyoruz. Yeni anlaşmalar da yolda,” açıklamasında bulundu.

Morata ve Davinson için son durum

Galatasaray’ın Morata üzerindeki satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu belirten Kavukcu, “Kararı Galatasaray verecek. Davinson’a henüz teklif yok ama ilgilenen kulüpler mevcut. Net kararlar için transfer döneminin ilerleyen günlerini bekliyoruz,” dedi.