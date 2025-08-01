Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi hedefiyle Manisa Demirci’de Güveli Sulaması projesini hızla tamamlıyor. Proje, tarım arazilerinin modern sulama sistemleriyle buluşmasını sağlayacak.

Güveli barajı sulama projesi hızla ilerledi

2022 yılında tamamlanan Güveli Barajı, 690 bin m³ depolama hacmi ile bölgeye su sağlıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama projesinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme sağlandığını ve Ağustos 2025 itibarıyla çalışmaların tamamlanacağını bildirdi. Yaklaşık 7 bin 400 metre boru döşendi ve 69 sanat yapısı inşa edildi.

Test aşaması sürüyor

Balta, sulama şebekesinde testlerin devam ettiğini belirtti. Testler tamamlanır tamamlanmaz barajdan tarlalara su verileceğini açıkladı. Bu adım, üreticilerin verimli sulama imkanına kavuşması açısından kritik önem taşıyor.

Üreticilere büyük ekonomik katkı sağlayacak

Güveli Sulaması sayesinde 1000 dekar arazi basınçlı borulu sistemle sulanacak. Proje ile sulama maliyetleri azalacak, yeraltı suyu kullanımı düşecek. Bölge üreticisinin yıllık ek geliri yaklaşık 10,2 milyon liraya ulaşacak. DSİ Genel Müdürü Balta, Manisalı üreticilere şimdiden hayırlı olmasını diledi.