Zirveye, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, sağlık, teknoloji ve sosyal alanlarda iş geliştirme ve inovasyon lideri Dr. Sinan İbiş, Evsepos Kurucusu Çağatay Fırat, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırcova, ABD'deki Valparaiso Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama ve Markalaşma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Pınar, Toyota Elektrikli Otomobiller Avrupa İş Geliştirme Direktörü Özgür Çağlayan ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Arsin Demir katıldı.

Elektrikli araç şarj ekosistemine yönelik yeni ParafPay ödeme sisteminin tanıtıldığı etkinlikte, elektrikli araçların yalnızca ulaşıma değil, ekonomiye ve çevreye de canlılık kazandırdığı vurgulandı.

ParafPay sistemi, elektrikli araç kullanıcılarının ödeme süreçlerinde karşılaştığı uygulama yükleme ve kart tanımlama gibi adımları ortadan kaldırıyor.

Yeni nesil POS cihazlarıyla birlikte çalışan sistem sayesinde kullanıcılar, herhangi bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan doğrudan kredi kartlarıyla ödeme yapabilecek.

Yıl sonuna kadar toplam 500 şarj istasyonunda ParafPay ödeme sistemine geçişin tamamlanması hedefleniyor.

Etkinlikte, Türkiye'de 2024 itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 185 bini aşarken, 2030'da bu sayının 1,6 milyona ulaşmasının beklendiği, aynı dönemde şarj soketleri sayısının da 150 bini aşacağı ifade edildi.

Zirvede, genişleyen şarj ağının bu büyümeye erişilebilir ve ölçeklenebilir altyapı desteği sağlayacağı vurgulanırken, yeni sistemin kısa sürede yaygınlaşmasıyla hem bireysel kullanıcılara hem de şarj ağı operatörlerine verimlilik ve kolaylık sağlayacağı belirtildi.