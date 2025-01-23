Galatasaray’dan Transfer Bombası! Resmi Açıklama Yakın

Galatasaray, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki yıldız ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklama an meselesi!

Ahmed Kutucu Galatasaray'a imza atıyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Süper Lig devi, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle el sıkışan sarı-kırmızılılar, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasını bekliyor.

Performansıyla dikkat çekti

Ahmed Kutucu, bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, çıktığı 18 maçta 8 gol ve 7 asist üreterek hücum hattında etkili bir grafik sergiledi.