Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek sezonu büyük bir zaferle açtı. Siyah-beyazlılar, unutulmaz bir performans sergileyerek kupa mücadelesinde büyük bir üstünlük sağladı.

Nihat Kahveci'den Rafa Silva'ya övgü

Maç sonrası Kontraspor’da yorumlarda bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın yeni transferi Rafa Silva hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahveci, Portekizli oyuncunun Anderson Talisca’yı andırdığını belirterek, “Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Rafa Silva olur. Bugün de işin içindeydi. Çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçtan bunu göstermesi taraftarı mutlu etmiştir” dedi.

Mustafa Hekimoğlu ve Okan Buruk'un hamleleri

Süper Kupa’nın son golünü atan Mustafa Hekimoğlu hakkında da görüş belirten Kahveci, Hekimoğlu’nun öz güvenini ve kalitesini gösterdiğini vurguladı. Kahveci, Hekimoğlu’nun Victor Nelsson’a yaptığı baskı ile kırmızı kart gösterdiğini ve “Çok gol atabilir” dedi. Ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hamlelerine eleştiride bulunarak, “Galatasaray’da kim iyi oynadı dersen, kimse aklıma gelmiyor. İlk yarıda en hareketli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’ydu. Okan hocanın ilk onu çıkarması doğru değildi” şeklinde konuştu