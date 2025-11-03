Marmaris Belediyesi'nin ara tatilde düzenleyeceği "Çocuk Oyunları Şenliği", 11–15 Kasım 2025 tarihleri arasında Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesi, ara tatilde çocukları tiyatronun büyülü dünyasında bir araya getirmeye hazırlanıyor. “Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir” sloganıyla hazırlanan şenlik, 11–15 Kasım günleri arasında Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde minik izleyicilerle buluşacak.

Şenlik kapsamında sırasıyla "Çiçek Prenses", "Güneş Herkes İçin Parlar", "La Fontaine Masal Diyarı", "İllüzyon Show Crazy Man" ve "Hangisi Kral?" adlı oyunlar sahnelenecek. Tüm oyunlar saat 14.00’te başlayacak.

Oyunların ücretsiz olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Acar Ünlü, ara tatil boyunca tüm çocukları tiyatro etkinliklerine davet ederek, “Çocuklarımızın sanatla, özellikle de tiyatroyla büyümesini çok önemsiyoruz. Ara tatili onlar için daha verimli, daha eğlenceli kılmak istedik. Her bir çocuğumuzun sahnenin iyileştirici ve geliştirici gücünden faydalanmasını diliyorum” dedi.