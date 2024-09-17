Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük uğraşlar vermesine rağmen kadrosuna katamadığı Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski, Roma tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı: Beşiktaş, ara transfer döneminde Zalewski’yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Kadro dışı bırakmak kulübün kararı

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Zalewski’nin kulüp tarafından kadro dışı bırakılmasının sözleşme sorunlarından kaynaklandığını belirterek, "Bu, kulübün kararıydı. Eğer sözleşme yenilenirse geri dönebilir" demişti. Ancak yeni sözleşme imzalamayan Zalewski için Beşiktaş’ın devreye girdiği iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, Beşiktaş ara transfer döneminde Zalewski’yi ilk sıraya aldı. Siyah-beyazlıların kadroda planlanan ayrılıkların gerçekleşmesi durumunda Roma’nın kapısını çalacağı belirtiliyor.