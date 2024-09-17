Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran idam cezalarını ele alan "Siyasi Hayatımızda İdamlar: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan" konulu bir panele ev sahipliği yaptı. DPÜ Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Kütahya'nın siyasi ve akademik dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

Panele Kütahya Valisi Musa Işın, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Aydın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman ile il protokolü, akademik ve idari personel katılım sağladı.

"27 Mayıs Darbesi Demokrasi Tarihinde Kara Bir Lekedir"

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'nin demokrasi tarihinde karanlık bir döneme işaret ettiğini belirtti. Kızıltoprak, “Darbeciler, Başbakan Adnan Menderes’i Kütahya’da tutuklayarak büyük bir cüret göstermiştir. Menderes, Türk milletinin gönlünde derin izler bırakarak idam edilmiştir. Demokrasimiz, bu acı olaylardan ders alarak 15 Temmuz’daki darbe girişimini önleme bilincine ulaşmıştır” dedi.

Menderes'in Kütahya'daki Tutuklanma Süreci Anlatıldı

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Eray Acar’ın üstlendiği panelde, gazeteci İhsan Tunçoğlu, Adnan Menderes'in 27 Mayıs darbesi sonrasında Kütahya’da nasıl yakalandığını ve kente yaptığı hizmetleri katılımcılara aktardı. Tunçoğlu, Kütahya halkının Menderes’e olan sevgisinin hiçbir zaman eksilmediğini vurguladı.

Siyasi İdamlar ve Menderes’in Hayatı

Panelde söz alan Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli, Menderes'in başbakanlık yıllarını ve Kütahya'da başlayan tutuklanma sürecini anlattı. Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ise Türk siyasi tarihinde yaşanan idamları geniş bir perspektifte ele alarak, 1876-1961 yılları arasında siyasette öldürülen liderlerin hikâyelerini paylaştı.

Son olarak, dönemin tanıklarından Adil Özkan, Menderes’in Kütahya’ya gelişi ve tutuklanma sürecine dair detayları katılımcılara aktararak panele farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Bu anlamlı etkinlik, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarken, demokrasi mücadelesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.