Süper Lig’de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, kaleci transferi konusunda gözünü İngiltere Premier Lig’e çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin ilk hedefi, Manchester City’nin deneyimli file bekçisi Ederson oldu. Yönetim, 31 yaşındaki kaleciyi kadroya katmak için girişimlerini hızlandırsa da transfer görüşmeleri umulduğu kadar kolay ilerlemiyor.

İlk pürüz, Manchester City’nin talep ettiği yüksek bonservis bedeli oldu. İngiliz ekibi, Ederson için 20 milyon euro istiyor. Galatasaray, bu rakamı aşağı çekmek için pazarlık masasına oturdu.

Ancak transfer sürecine bu kez Pep Guardiola engeli çıktı. City’nin İspanyol teknik direktörü, yeni kaleci transferi Trafford’un ardından Ederson’u yedek bırakmasına rağmen, onu kadroda tutmak istiyor. Guardiola’nın planında ise ikinci kaleci Stefan Ortega’nın gönderilmesi var.

Ederson ise forma şansı bulmakta zorlanacağı için ayrılık düşüncesinde. Brezilyalı kaleci, kısa süre içinde Guardiola ile özel bir görüşme yaparak Galatasaray’a transferinde kolaylık talep edecek. Sarı-kırmızılı yönetim ise bu görüşmenin ardından transferin seyrinin netleşmesini bekliyor.