Çeşme Belediyesi, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Ilıca, Kocakarı ve Tekke halk plajları, gerekli kriterleri yerine getirerek bir kez daha Mavi Bayrak Ödülü almaya hak kazandı.

Plajlar 33 kriteri yerine getirerek ödülü aldı

Mavi Bayrak, yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetler olmak üzere dört başlık altında toplanan toplam 33 zorunlu kriterin yerine getirilmesiyle veriliyor. Çeşme Belediyesi ekipleri, tüm bu kriterleri sağlayarak Ilıca, Kocakarı ve Tekke halk plajlarının uluslararası standartlarda olduğunu bir kez daha belgelemiş oldu.

Başkan Denizli’den çevre duyarlılığı çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı yönetim anlayışları ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla bu başarıya ulaştıklarını belirtti. Başkan Denizli, “Ilıca, Kocakarı ve Tekke halk plajlarımız için Mavi Bayrak Ödülü almaya bir kez daha hak kazandık. Plajlarımızın tescilli güzelliğini korumak için duyarlılığınıza ihtiyacımız var. Tertemiz doğamızı ve mavi bayrak statümüzü hep birlikte koruyalım” ifadelerini kullandı.

Temizlik her sabah düzenli olarak yapılıyor

Sezon boyunca binlerce kişinin kullandığı Ilıca, Kocakarı ve Tekke plajlarında, belediye ekipleri her sabah kum eleme araçları ve görevlilerle temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Plajların temizliğini korumak için vatandaşlardan da atıklarını uygun alanlara bırakmaları, izmaritleri kumsala atmaktan kaçınmaları ve çevreye karşı duyarlı davranmaları isteniyor.

Mavi Bayrak sürdürülebilirliğin simgesi

Mavi Bayrak, yalnızca temiz deniz ve plaj anlamına gelmiyor; aynı zamanda sürdürülebilir turizmin, çevreye saygının ve uluslararası kalite standartlarının simgesi olarak kabul ediliyor. Çeşme Belediyesi’nin elde ettiği bu başarı, ilçedeki turizm kalitesinin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor.