Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında Letonya'nın RFS takımıyla karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Riga’da düzenlenen basın toplantısında takımının maça olan hazırlıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, PAOK galibiyetiyle başladıkları Avrupa Ligi'nde yollarına galibiyetle devam etmek istediklerini vurguladı.

Okan Buruk: "Oyuncularıma güveniyorum"

Teknik direktör Okan Buruk, RFS'ye karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Zor bir karşılaşma olacak, ancak oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. En iyi kadro ile sahada olacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gabriel Sara: "Hedefimiz 3 puan"

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatarak, "İlk maçımızı kazandık, bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Tüm gücümüzle yarın galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sara, "Avrupa kupalarında mücadele etmek çok önemli. Umarım sezonu şampiyonlukla bitiririz." şeklinde konuştu.

Maç Daugava Stadı'nda oynanacak

Galatasaray, Daugava Stadı'nda oynanacak bu kritik mücadelede, sahadan galibiyetle ayrılmak ve Avrupa Ligi'nde yoluna 2'de 2 ile devam etmek istiyor.