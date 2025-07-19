Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, kamp kadrosunu resmi olarak duyurdu.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Avusturya kampına katılacak isimler netleşti. Kadroda yıldız transfer Leroy Sane yer almazken, bazı genç oyuncular da listeye dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sane, transfer sürecinin ardından kulüpten özel izin aldı ve kamp sürecinin bu bölümüne katılmayacak. Alman yıldızın İstanbul’daki bireysel hazırlıklarını tamamladıktan sonra takıma dahil olması bekleniyor.

Galatasaray’ın Avusturya kamp kadrosu: