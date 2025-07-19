Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı ve gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Altan Öymen, 93 yaşında çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.



Akciğer enfeksiyonu sonrası durumu ağırlaştı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Altan Öymen, yaklaşık altı hafta önce akciğer kanseri nedeniyle bir operasyon geçirmişti. Başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu edilen Öymen, yaklaşık 15 gün önce bu kez viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) teşhisiyle yeniden hastaneye yatırıldı.

Sağlık durumu kötüleşen Öymen, üç gün boyunca yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden açıklama geldi

Altan Öymen’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni nedeniyle tekrar yatırılmış, gelişen solunum yetersizliği sonucu üç gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilmiştir. Sayın Öymen, bugün saat 14.38'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Siyaset ve basın dünyası yasa boğuldu

Altan Öymen’in vefatı, Türkiye’de siyaset ve basın camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki liderliği, gerekse gazetecilik kariyeriyle hafızalara kazınan Öymen’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirme ailesi tarafından ilerleyen günlerde yapılacak.