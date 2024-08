UEFA'nın İsviçre'de düzenlediği Şampiyonlar Ligi Play off kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi Young Boys oldu. Galatasaray, Devler Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sarı kırmızılıların rakibi Young Boys'u daha yakından tanıyalım.

İsviçre'nin köklü kulübü

1898 yılında kurulan Young Boys, İsviçre futbolunun köklü kulüplerinden biridir. Sarı-siyahlılar, 1959 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, 1986 yılında ise Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayarak uluslararası arenada da adını duyurmuştur.

Kulübün ismi nereden geliyor?

1897'de Bern Üniversitesi'nde eğitim gören Max ve Oscar Schwab kardeşler ile arkadaşları Hermann Bauer ve Franz Kehrli, Basel Old Boys Association (BSC Old Boys) ile birleşerek FC Bern'e karşı bir futbol maçı düzenledi. Bu deneyim, dört arkadaşın futbol sevgisini pekiştirdi ve bir yıl sonra, 1898'de Fussballclub Young Boys'u kurarak kendilerini Old Boys'tan ayırmak istediler.

Wankdorf Stadyumu ve Stade de Suisse

Kurulduktan kısa bir süre sonra Young Boys, Bern'deki tarihi Wankdorf Stadyumu'nda oynamaya başladı. Bu stadyum, kulübün tarihindeki önemli anlara ev sahipliği yaptı. Ancak 2001 yılında bu ikonik stadyum yıkıldı ve yerine modern Stade de Suisse yapıldı. Yeni stadyum, 32.000 seyirci kapasitesi ile Young Boys taraftarlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2020 yılında Stade de Suisse'nin ismi değiştirilerek Wankdorf Stadyumu haline getirildi.

Güncel kadro ve değerler

Young Boys'un güncel kadrosu, toplam 33 futbolcudan oluşuyor ve kadronun yaş ortalaması 23. Kulübün toplam kadro değeri 63 milyon euro olarak belirtiliyor. Kadronun en dikkat çeken oyuncusu ise 7.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Meschack Elia. Takım, yeni sezonda Alan Virginius, Ebrima Colley, Tanguy Zoukrou, Fecinet Conte ve Sadin Crnovrsanin gibi isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Lige kötü başladılar

Son şampiyon Young Boys, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı. İsviçre Süper Ligi'nde oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan takım, sadece 1 puan toplayarak ligin son sırasında yer alıyor. Hücum hattında da sorun yaşayan takım, 4 maçta sadece 4 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Son yılların hakimi

İsviçre Ligi'nde son 6 yıldır şampiyonluk ipini göğüsleyen Young Boys, toplamda 17 İsviçre Süper Lig, 8 İsviçre Kupası, 1 İsviçre Süper Kupası ve 1 İsviçre Lig Kupası şampiyonluğuna sahip. Bu başarılarıyla İsviçre futboluna damgasını vuran Young Boys, bu sezon da Avrupa'da iddialı olmayı hedefliyor.