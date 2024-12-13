UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup şekilde ilerleyen Galatasaray, 6. haftada deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kalarak puanını 12’ye yükseltti ve genel sıralamada 6. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, direkt son 16 turuna kalabilmek için grup aşamasını ilk 8 içinde tamamlamak zorunda. Bu hedef doğrultusunda Galatasaray, kalan maçlarda iç sahada Dinamo Kiev ve deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

Yıldızlar sahne alıyor

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki başarısının arkasında iki yıldız futbolcunun büyük katkısı bulunuyor. Yunus Akgün, turnuvada attığı 5 golle gol krallığı yarışında Hojlund, Samu ve Varga ile zirveyi paylaşırken; Dries Mertens, yaptığı 5 asistle asist krallığı listesinin lideri durumunda.

Yunus Akgün’ün etkili performansı, Galatasaray’ın hücum gücünü üst seviyeye çıkarırken, Mertens’in saha içindeki liderliği ve yaratıcı oyunuyla yaptığı asistler sarı-kırmızılıları Avrupa’da iddialı bir konuma taşıdı.

Son iki maç kritik

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki son iki maçında alacağı sonuçlarla direkt son 16 turuna kalma şansını belirleyecek. İç sahada Dinamo Kiev’i ağırlayacak olan Galatasaray, ardından deplasmanda Ajax’a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’daki namağlup serisini sürdürmeyi ve turnuvadaki yolculuğunu daha da ileri taşımayı hedefliyor. Taraftarlar, özellikle gol ve asist krallığında zirvede olan Yunus Akgün ve Dries Mertens’in performansını heyecanla takip ediyor.