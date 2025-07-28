Fenerbahçe, Portekiz kampını tamamladıktan sonra teknik direktör Jose Mourinho bazı futbolcularla ilgili kararlarını netleştirdi. Bu kararlar arasında Ocak ayında takıma katılan ve Zenit’e kiralanan Ognjen Mimovic’in kadrodan çıkarılması da yer aldı.

Mourinho Mimovic’in üzerini çizdi

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, Mourinho Mimovic’in performansından memnun kalmadı. Sırp futbolcu, Fenerbahçe formasıyla henüz resmi maçta görev yapmadı. Zenit’te kiralık olarak geçen sezonun ikinci yarısını geçiren Mimovic, sezon sonunda takıma dönmüş ancak kamp çalışmalarında beklenen performansı gösteremedi.

Mimovic’e gelen teklifler değerlendirilecek

Teknik direktörün kararının ardından, Mimovic için kulübün teklifleri değerlendirmeye aldığı bildirildi. Sarı-lacivertliler, futbolcunun ayrılması durumunda yeni bir sağ bek transferi için hazırlık yapıyor.

Transfer çalışmaları sürüyor

Fenerbahçe, Mourinho’nun verdiği rapor doğrultusunda kadroda revizyona gidiyor. Takımdan ayrılacak isimler netleşirken, yeni transferler için de temaslar devam ediyor. Sağ bek pozisyonu öncelikli olarak güçlendirilmek isteniyor.

Mourinho’nun aldığı bu karar, Fenerbahçe’nin kadro planlamasında önemli bir adım olarak görülüyor. Kulüp yönetimi, teknik ekibin raporlarını dikkate alarak transfer sezonunu en verimli şekilde geçirmeyi hedefliyor.