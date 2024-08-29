İzmir Yeşildere Caddesi'nde Karabağlar istikametine doğru seyreden sağ şeritte bir aracın arızalanması sonucu trafikte yoğunluk yaşanıyor. Altınyol ve Ankara Caddesi’nde trafik akışını olumsuz etkileyen bu durum için güvenlik önlemleri alınmış olup, aracın yoldan çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Yeşildere Caddesi üzerinde, Karabağlar yönüne doğru seyreden sağ şeritte bir araç arıza yaparak trafiği olumsuz etkiledi. Tepecik istikametinden gelen sürücülerin dikkatli olması ve alternatif güzergahları kullanması tavsiye ediliyor. Aracın arıza yaptığı noktada güvenlik önlemleri alınmış durumda ve aracın yol dışına çıkarılması için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Trafikte yoğunluk yaşanan bölgeler

Altınyol: Yeşildere Caddesi’nde yaşanan araç arızası nedeniyle geri doğru birikme yaparak Altınyol üzerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle mesai saatleri içerisinde bu yoğunluğun artabileceği belirtiliyor.

Ankara Caddesi: Trafik akışının Tepecik yönünden Karabağlar’a doğru yavaşlaması, Ankara Caddesi’nde de yoğunluğa sebep oluyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor. İzmir 28 Ağustos İZDENİZ feribot ve vapur seferleri

Alternatif güzergah önerileri

Kahramanlar Yolu: Tepecik yönünden Karabağlar’a gitmek isteyen sürücüler için Kahramanlar Yolu alternatif bir güzergah olabilir.

Yeşilyurt Yolu: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Yeşilyurt Yolu, hem Karabağlar’a hem de şehir merkezine ulaşım için kullanılabilecek alternatif bir yol olarak öneriliyor.

Sürücüler için uyarılar

Hız Limitlerine Dikkat: Trafik yoğunluğu olan bölgelerde hız limitlerine dikkat edilmeli ve ani fren yapmaktan kaçınılmalıdır.

Alternatif Rotaları Kullanma: Özellikle yoğun saatlerde, alternatif güzergahların kullanılması hem sürücülerin hem de genel trafik akışının güvenliğini artıracaktır.

Duyuruları Takip Edin: İzmir Trafik Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yapacağı duyurular takip edilmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir.