Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Kadıköy’e doğru yola çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere 28 otobüsle yolculuk etti.

28 otobüsle yolculuk

RAMS Park’ta toplanan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği bilet kontrolleri ve üst aramalarının ardından otobüslere yöneldi. Derbiye olan ilgilerini tezahüratlarla gösteren taraftarlar, heyecan dolu bir yolculuk yaptı.

Taraftarlardan destek tezahüratı

Kadıköy’e varan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinde büyük bir coşku ile takımlarını desteklemek için tezahüratlarını sürdürdü. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu kritik karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.