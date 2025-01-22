Samsung, akıllı telefon pazarında devrim niteliğinde bir adım atarak "Yeni Galaxy AI Abonelik Kulübü"nü tanıttı. Bu yeni program, kullanıcıların Galaxy S25 serisini yalnızca 4 dolar (yaklaşık 150 TL) karşılığında kullanmalarını sağlıyor. 12 veya 24 aylık abonelik seçenekleriyle sunulan bu fırsat, akıllı telefonları uzun süreli kullanmak isteyenlere mükemmel bir maliyet avantajı sunuyor.

Nasıl işliyor?

Kampanya kapsamında, kullanıcılar Galaxy S25 serisine abone olarak, 12 ay için sadece 48 dolar (yaklaşık 1.711 TL) ödeme yapacak. Bu, cihazın piyasa fiyatına göre oldukça düşük bir bedel. Ancak, şu anda bu kampanya yalnızca Güney Kore'de geçerli ve 24 Ocak 2025’te başlayacak.