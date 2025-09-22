İzmir Körfezi’nde toplu balık ölümleri devam ediyor. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahilleri ve Konak’taki kordon boyunda ölü balıklar görüldü. Ekipler, kıyıya vuran balıkları toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Balık ölümlerinin etkisi

Geçen yıl Körfez’de yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bölgede oluşan kötü koku, hava sıcaklıklarının artmasıyla bu yıl da zaman zaman etkisini gösteriyor. Kıyıya vuran ölü balıklar, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından da fark ediliyor.

Vatandaşların tepkisi

İzmirli Hakan Ceyhan, sahilde karşılaştığı ölü balıklar nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, “Deniz kirliliğinden ya da doğa olayından mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama yetkililer mutlaka çözüm bulmalı” dedi.

İstanbul’dan iş seyahati için İzmir’e gelen Enise Ayça Dal ise, “Balık ölümleri kötü bir görüntü oluşturuyor. Fotoğraf çekmek istedik ama ölü balıkları görünce merak ettik ve ağır kokudan olumsuz etkilendik” ifadelerini kullandı.

Yetkililerin çalışmaları

Ölü balıkların toplanması için sahil bölgelerinde belediye ve deniz ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, olası kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi ve Körfez’in temizliğinin sağlanması için incelemelerin devam ettiğini açıkladı.