İzmir’in sanat dünyasına önemli bir katkı sunacak olan Galeri Hamam Sanat, Bornova’da sanatseverlerle buluşuyor. Levanten yaşamının izlerini taşıyan tarihi Dramalılar Köşkü’nün içindeki hamam binası, yeni kimliğiyle sanatseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bornova Belediyesi tarafından kurulan Müze Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayat bulan bu özel galeri, unutulmaz bir sergiye ev sahipliği yapacak.
Türk resim sanatının büyük imzaları, küçük eserlerde buluşuyor
16 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00’te açılışı yapılacak olan “Küçük İşler, Büyük İmzalar” sergisi, Lütfiye & Altan Altın Aile Koleksiyonu’ndan seçilen önemli eserlerle sanatseverlerle buluşacak. Bu özel sergi, Abidin Dino, Bedri Rahmi, Fikret Mualla, İbrahim Balaban gibi Türk resminin en büyük isimlerinin daha önce sergilenmemiş küçük eserleri ve desen çalışmalarını içerecek. Sergi, sanatçıların yaratıcı yolculuklarını keşfetmek ve onların eserlerine farklı bir bakış açısı geliştirmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.
Eserlerin derinliklerine yolculuk
Galeri Hamam Sanat'ta izleyiciler, büyük ustaların yaşamlarının farklı dönemlerine ait küçük ama anlamlı eserlerle tanışacaklar. Bu eserler, sanatçıların gelişim süreçlerinin izlerini taşırken, Türk resim sanatının derinliklerine dair ipuçları veriyor. Sergi, 16 Aralık 2024 ile 15 Şubat 2025 tarihleri arasında gezilebilecek.
Katılımcı sanatçılar:
- Abidin Dino
- Avni Arbaş
- Bedri Rahmi
- Cevat Dereli
- Süleyman Şahin
- Fikret Mualla
- Habib Gerez
- Habib Aydoğdu
- Hasan Kavruk
- Hüseyin Baban
- İbrahim Balaban
- Kayıhan Keskinok
- Leyla Gamsız
- Mürşide İçmeli
- Necdet Kalay
- Nejad Melih Devrim
- Nevzat Akoral
- Nüzhet İslimyeli
- Selim Turan
- Şadan Bezeyiş
- Şefik Bursalı
- Şeref Akdik
- Şeref Bigalı
- Teymur Ağalıoğlu
- Turgut Atalay
- Ümmet Karaca
- Yaşar Yeniceli