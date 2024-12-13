İzmir’in sanat dünyasına önemli bir katkı sunacak olan Galeri Hamam Sanat, Bornova’da sanatseverlerle buluşuyor. Levanten yaşamının izlerini taşıyan tarihi Dramalılar Köşkü’nün içindeki hamam binası, yeni kimliğiyle sanatseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bornova Belediyesi tarafından kurulan Müze Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayat bulan bu özel galeri, unutulmaz bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Türk resim sanatının büyük imzaları, küçük eserlerde buluşuyor

16 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00’te açılışı yapılacak olan “Küçük İşler, Büyük İmzalar” sergisi, Lütfiye & Altan Altın Aile Koleksiyonu’ndan seçilen önemli eserlerle sanatseverlerle buluşacak. Bu özel sergi, Abidin Dino, Bedri Rahmi, Fikret Mualla, İbrahim Balaban gibi Türk resminin en büyük isimlerinin daha önce sergilenmemiş küçük eserleri ve desen çalışmalarını içerecek. Sergi, sanatçıların yaratıcı yolculuklarını keşfetmek ve onların eserlerine farklı bir bakış açısı geliştirmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

Eserlerin derinliklerine yolculuk

Galeri Hamam Sanat'ta izleyiciler, büyük ustaların yaşamlarının farklı dönemlerine ait küçük ama anlamlı eserlerle tanışacaklar. Bu eserler, sanatçıların gelişim süreçlerinin izlerini taşırken, Türk resim sanatının derinliklerine dair ipuçları veriyor. Sergi, 16 Aralık 2024 ile 15 Şubat 2025 tarihleri arasında gezilebilecek.

Katılımcı sanatçılar:

Abidin Dino

Avni Arbaş

Bedri Rahmi

Cevat Dereli

Süleyman Şahin

Fikret Mualla

Habib Gerez

Habib Aydoğdu

Hasan Kavruk

Hüseyin Baban

İbrahim Balaban

Kayıhan Keskinok

Leyla Gamsız

Mürşide İçmeli

Necdet Kalay

Nejad Melih Devrim

Nevzat Akoral

Nüzhet İslimyeli

Selim Turan

Şadan Bezeyiş

Şefik Bursalı

Şeref Akdik

Şeref Bigalı

Teymur Ağalıoğlu

Turgut Atalay

Ümmet Karaca

Yaşar Yeniceli