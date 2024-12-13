Migros, 13-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği büyük indirim kampanyasıyla, alışveriş tutkunlarına cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle bisküvi, kek ve gofret gibi atıştırmalıklar kategorisinde yapılan İkincisi Yarı Fiyatına kampanyası ile keyifli bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. Ayrıca, Migros Sanal Market’te de yüzde 60’a varan indirimlerle temizlik ürünleri gibi günlük ihtiyaçlar daha uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Kampanyalar, sınırlı sayıda ürünle geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Bu fırsatları kaçırmamak için Migros’a uğrayarak sepetinizi oluşturabilirsiniz.

MİGROS 13-16 Aralık indirimleri

Ülker çikolatalı gofret 4’lü paket 144 G: 29,90 TL

9 kat tat rulokat fındıklı rulo gofret 170 G: 56 TL

Ülker pötibör bisküvi 450 G: 49,75 TL

Eti gong mısır ve pirinç patlağı 64 G: 17,50 TL

Ülker çokoprens 10’lu paket 300 G: 45 TL

Eti burçak tam buğday unlu bisküvi 3x131 G: 48 TL

Ülker probis 10’lu 280 G: 54 TL

Altınbaşak çörek otlu & kinolalı kraker 5x40 G: 38 TL

MİGROS Sanal Market’e özel yüzde 60 indirim fırsatları sizlerle

Fairy sıvı bulaşık deterjanı limon kokulu: 254,95 TL

Pril sıvı bulaşık deterjanı limon: 148,95 TL

Just gren organic bulaşık temizleyici: 98,95 TL

Bingo sıvı bulaşık deterjanı: 176,95 TL

Peros limon sıvı bulaşık deterjanı: 149,95 TL

Frosch bulaşık deterjanı limon: 109,95 TL

Kampanya detayları

13-16 Aralık tarihleri arasında bisküvi, kek, gofretlerde aynı ürünün 2.sinde %50 indirim uygulanacaktır. İndirimden faydalanmak için sepetine aynı üründen en az 2 adet ürün eklenmesi gerekmektedir. İndirim sepette düşecektir. Kampanyalı ürünler mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Ürünler dönemsel olarak değişmektedir. Ürün stoklarının anlık değişkenlik göstermesi nedeniyle siparişinizde tedarik edilemeyen ürünler bulunabilir. Bu durumunda, kampanya koşullarını sağladığınız ölçüde indirimden faydalanabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürün/ürünlerde iade talebinde bulunduğunuzda; sipariş içerisinde yararlanmış olduğunuz kampanya koşullarına uygun olarak indirim tutarı, iadesi talep edilen ürünlere bedeli oranında yansıtılacak olup iade ettiğiniz üründen söz konusu indirim tutarı düşülerek ücret iadesi gerçekleştirilecektir. Migros markalı ürünler kampanyaya dahil değildir.