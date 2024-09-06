A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında bugün Galler deplasmanında mücadele edecek. Hedefini A Ligi'ne yükselmek olarak belirleyen Türkiye, zorlu rakibini yenerek organizasyona galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, kadroda bazı değişiklikler yaparak, Samet Akaydın yerine Çağlar Söyüncü, Salih Özcan yerine ise İsmail Yüksek'i oynatmayı planlıyor.

Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle başlayan Türkiye, bu doğrultuda lider bitirmeyi hedefliyor. A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, çeyrek finallerde mücadele edecek ve kazananlar Haziran 2025'te finale katılacak. B, C ve D Liglerinde de grup birincileri, bir üst lige çıkma hakkı kazanacak.

(Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

Galler - Türkiye karşılaşmasında, Norveçli hakem Rahit Saggi düdük çalacak ve mücadele, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak. Maç, 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşması olan Galler - Türkiye maçı, TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçın şifresiz olarak ekranlara geleceği belirtiliyor.

Avrupa kupalarının genellikle TRT 1'de yayınlanması nedeniyle kafa karışıklığı yaşanmış olsa da, bu karşılaşma TV8,5 ve Exxen üzerinden izlenebilecek.

Galler maçı 632. maç olacak

A Milli Takım, bugün Galler karşısında tarihindeki 632. maçına çıkacak. 101 yıllık futbol tarihinde Türkiye, 631 maçta 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 238 mağlubiyet aldı. 861 gol atan Türkiye, kalesinde 905 gol gördü.

"Bizim için önemli adım"

Teknik direktör Montella, Galler'in Premier Lig'de oynayan oyunculara sahip zorlu bir rakip olduğunu belirtti. Montella, "Yeni futbolcularımızla yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası'na gitme yolunda bizim için çok önemli bir adım" dedi. Montella ayrıca, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak, oyuncuyu ilk yarıda mı yoksa ikinci yarıda mı oynatacağı konusunda kararsız olduğunu söyledi.

"Galibiyetle başlamak istiyoruz"

Sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, milli takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu belirtti. Söyüncü, "Yeni hedeflerimiz var. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz ve galibiyetle başlamak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, bu kritik maçta üç puan alarak Uluslar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.