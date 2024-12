Game of Thrones evreninin ikinci spin-off projesi olan "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", hayranları 2025 yılı sonunda Westeros’a geri döndürmeyi hedefliyor. HBO ve Warner Bros., George R. R. Martin’in sevilen romanlarından uyarlanacak bu yeni serinin yayın tarihini Variety’ye doğruladı.

Uzun bekleyiş devam ediyor

House of the Dragon’un ikinci sezonu için bekleyiş sürerken, Game of Thrones evreninin diğer yapımları da arka arkaya sıraya giriyor. Ancak Warner Bros., The Hedge Knight’ın yayın tarihini birkaç ay erteleyerek 2025’in sonlarına çekti. Bu erteleme, Game of Thrones hayranlarının aşina olduğu uzun bekleyiş sürecinin bir parçası gibi görünüyor.

Ser Duncan’ın maceraları

The Hedge Knight, gezgin şövalye Ser Duncan the Tall ve yaveri, geleceğin Targaryen kralı olacak Egg’in maceralarını anlatacak. George R. R. Martin’in üçlemesinden uyarlanacak olan dizi, Game of Thrones ve House of the Dragon’un serileştirilmiş yapısından farklı olarak, daha epizodik bir anlatıma sahip olacak.

Yeni bir soluk

House of the Dragon ve Game of Thrones’un ağır ve ciddi tonundan uzaklaşacağı belirtilen The Hedge Knight, evrene yeni bir yön kazandırabilir. Westeros’un geçmişine eğilen bu macera dolu yapım, hayranların farklı bir tat almasını sağlayabilir.

HBO’nun yeni stratejisi

HBO’nun son yıllarda yılın son çeyreğinde dizilerini yayınlama stratejisi başarılı sonuçlar verdi. The Penguin gibi yapımlar, bu formülün işe yaradığını kanıtladı. The Hedge Knight’ın da benzer bir yayın döneminde ekranlara gelmesi bekleniyor.