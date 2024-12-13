Rap müzik dünyasının yükselen yıldızı G-Voly, müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

2021 yılında başladığı müzik yolculuğunda, yeni şarkılarını ardı ardına yayınlayan sanatçı, şimdi de heyecanla beklenen şarkısı "Melek ve Şeytanlar" ile karşımıza çıkıyor.

"Melek ve Şeytanlar" şarkısının söz ve müziği, G-Voly (Berk Nuray) ve Asra Polili'ye ait. Aranjörlüğünü ise RMDN (Baran Akkanat) üstlendi. Şarkı, rap müzik severlerini derinden etkileyecek, güçlü bir atmosfer yaratacak.

Kıbrıs’ın sesinden güçlü bir rap projesi!

Kıbrıs'ta doğup büyüyen G-Voly, pandemi döneminde keşfettiği rap müziğe olan ilgisini, rap müziğin gücünden ilham alarak profesyonel bir kariyere dönüştürerek büyük bir adım attı. Şimdiye kadar 6 single çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı, "Melek ve Şeytanlar" ile müzikseverlerin radarına yeniden girecek.