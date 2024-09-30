Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlar, PKK ve YPG’ye yönelik kararlılıkla devam ediyor.
Irak ve Suriye’de eş zamanlı operasyonlar
Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının kesintisiz sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA