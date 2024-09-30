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Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının kesintisiz sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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