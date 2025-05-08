Garanti BBVA, 2025 yılına güçlü bir finansal performansla başladı. Banka, yılın ilk çeyreğinde 25,28 milyar TL net dönem kârı açıklayarak hem piyasa hem de kurum beklentilerinin üzerine çıktı. Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesine göre, özellikle ticari kâr kalemindeki artış bu güçlü performansın temel nedenleri arasında yer aldı.

Net kâr beklentilerin üzerinde geldi

Garanti BBVA'nın 2025 yılı ilk çeyrek net dönem kârı 25.284 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu sonuç, piyasa beklentisi olan 23.246 milyon TL'nin ve Ziraat Yatırım tahmini olan 21.522 milyon TL'nin üzerinde oluştu. Yıllık bazda net dönem kârı yüzde 13 oranında artarken, çeyreksel bazda önemli bir değişim göstermedi.

TÜFE tahvilleri gelirinde düşüş

Bu çeyrekte TÜFE endeksli tahvillerin değerleme oranı yüzde 48,6'dan yüzde 28'e indirildi. Bu durum, ilgili kalemden elde edilen gelirin 14,1 milyar TL'den 8,2 milyar TL'ye düşmesine neden oldu. Ancak TÜFE etkisi hariç net faiz gelirleri yüzde 43 artışla 22,2 milyar TL'ye ulaştı. Toplam net faiz geliri ise 30,4 milyar TL ile önceki çeyreğe göre hafif bir artış gösterdi.

Ticari kârda güçlü artış

Ticari kâr, swap maliyetinin 4,7 milyar TL'den 0,7 milyar TL'ye gerilemesiyle birlikte 5,1 milyar TL'ye yükseldi. Bu kalemdeki yükselişin 2,7 milyar TL'si kur riskine karşı yapılan hedge işlemlerinden kaynaklandı. Bankanın karşılık giderleri ise çeyreksel bazda yüzde 33 artarak 22,6 milyar TL'ye çıktı.

Faiz marjı daraldı ancak performans güçlü

Garanti BBVA'nın swap hariç net faiz marjı yaklaşık 36 baz puan daralarak yüzde 4,65 seviyesine geriledi. Buna karşın, TÜFE etkisi hariç tutulduğunda kredilerin yeniden fiyatlanması ve fonlama maliyetindeki azalma sayesinde marjda anlamlı bir genişleme sağlandı. Bu durum, bankanın sektör ortalamasına göre daha güçlü bir performans sergilemesini sağladı.

Ücret gelirlerinde sınırlı artış

Ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik bazda sadece yüzde 4 artarken, operasyonel giderlerde de benzer bir artış gözlemlendi. Ziraat Yatırım, bu kalemlerdeki sınırlı yükselişin dengeli gelir-kompozisyonuna işaret ettiğini belirtti.

Özsermaye karlılığı yüzde 30 seviyesinde

Garanti BBVA'nın ilk çeyrek itibarıyla özsermaye kârlılığı yüzde 30,2 olarak gerçekleşti. Banka, 2025 yılı beklentilerini korurken; yıl boyunca net faiz marjında - swap dahil - yüzde 3'lük artış hedefini sürdürdü. Net faiz marjında zirve beklentisi ise üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe ertelendi.