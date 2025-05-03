2 Mayıs 2025 Cuma günü başlayan Garanti BBVA mobil bankacılık erişim sorunu, 3 Mayıs Cumartesi itibarıyla çözüldü. Banka tarafından yapılan resmi açıklamada dijital kanalların ve çağrı merkezinin normale döndüğü duyuruldu.

Garanti BBVA’dan mobil erişim açıklaması

2 Mayıs Cuma günü başlayan Garanti BBVA mobil uygulama erişim sorunu, kullanıcıların hesaplarına ulaşamamasıyla gündeme geldi. Uygulama girişinde hata alan birçok kullanıcı, sosyal medya ve forumlar üzerinden durumu paylaşarak sorunun yaygın olduğunu bildirdi.

Banka, 3 Mayıs sabah saatlerinde yaptığı açıklamada sorunun giderildiğini ve dijital hizmetlerin yeniden devrede olduğunu belirtti.

Bankadan resmi açıklama geldi

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Müşterilerimiz,

Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Ayrıca 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00’a kadar açık olacağını da bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

Şubeler cumartesi 17.00’ye kadar açık

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle mağduriyet yaşamaması adına Garanti BBVA, 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerini saat 17.00’ye kadar açık tutacağını bildirdi. Müşteriler, hem mobil hem de fiziki kanallar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.