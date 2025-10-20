İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Diyarbakır’da düzenlenen “Öcalan’a özgürlük” temalı mitinge tepki gösterdi. Dervişoğlu, provokatif adımları beklenen bir şımarıklık olarak nitelendirerek hükümete uyarılarda bulundu.

Dervişoğlu, partisinin genel merkez ek binasında düzenlenen Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2027 Bütçe Kanunu, vergi kanunu ve Lübnan-Suriye tezkereleri gündeme geldi.

Diyarbakır’daki “Öcalan’a özgürlük” temalı mitingde polislere “Düşman” denildiğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Eğer bir yolculuğa terör örgütleriyle müzakere ederek ya da terör örgütünün İmralı’daki canibaşına ‘kurucu önder’ vasıflaması yaparak çıkarsanız; böyle bir şımarıklık beklenen bir şımarıklıktır.”

Dervişoğlu, hükümetin durumu fark etmeye başladığını belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına da atıfta bulundu:

“Vahamet hükümet tarafından keşfedilmeye başlandı. Türkiye’nin tartışılmazlarını tartışma masasına yatıracaklar, üniter devleti ve Cumhuriyet’in tapu senedini aşındıracaklar.”

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Turhan Erhürman’a başarı dileklerini ileten Dervişoğlu, Kıbrıs halkının iradesine saygı duyduklarını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları hakkında ise şunları söyledi:

“Bahçeli’nin Türk siyaseti üzerindeki etkisi tartışılmaz ama yetkisi tartışma konusudur. Yetkili makamlardan bu beyanlara açıklık getirilmesi gerekir.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Kürtçe şiir okuması konusuna da değinen Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin önemine dikkat çekti:

“Bizim için Türkiye’nin birliği, beraberliği, bütünlüğü esastır. Devletimizin resmi dili vardır ve siyasi söylemler buna göre şekillenmelidir.”

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt veren Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına vurgu yaptı:

“Siyaseten söz söyleme makamında olanların kelimelere özen göstermelerini öneririm. Türkiye’de adalet duygusunun aşınmasına katkı sağlayacak tartışmalardan kaçınılmalıdır.”