Harry Potter serisinin unutulmaz oyuncularından Gary Oldman, Sirius Black rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şimdi ise, oyuncu HBO'nun Harry Potter dizi versiyonunda Albus Dumbledore rolünü üstlenmeye hazır olduğunu esprili bir dille açıkladı. IndieWire'a konuşan Oldman, kendisiyle henüz bu konuda temasa geçilmediğini belirtti, ancak Hogwarts’ın ikonik müdürünü oynamak için hevesli olduğunu ifade etti.

"Sirius'u seviyorum ama filmde yeterince yer alamadı. Belki birkaç yıl içinde Dumbledore'u oynayabilirim," diyen Oldman, serinin yepyeni bir oyuncu kadrosu ile yeniden çekileceğine de değindi.

Dizi çekimleri 2025'te başlayacak

66 yaşındaki oyuncu, Dumbledore rolü için aslında uygun bir yaşta. Orijinal Dumbledore’u canlandıran Richard Harris ilk Harry Potter filmi vizyona girdiğinde 71 yaşındaydı, sonrasında ise rolü Michael Gambon devralmıştı. HBO’nun 2025 baharında dizinin çekimlerine başlamayı planladığı göz önüne alındığında, Oldman’ın Dumbledore rolüne geri dönmesi olasılığı hayranlar arasında heyecan yaratıyor.

HBO, geçtiğimiz ay Harry, Ron ve Hermione karakterleri için açık oyuncu çağrısı yapmıştı ve diğer karakterler için de oyuncu arayışına devam ediyor. Gary Oldman’ın esprili teklifi, hayranlar arasında da büyük yankı uyandırdı.