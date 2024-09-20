Bir dönem dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan ve efsaneleşen Flappy Bird, hayran yapımı bir proje ile geri dönüyor. "Flappy Bird Foundation" adıyla duyurulan bu yeni sürüm, sonbaharda piyasaya çıkacak. Ancak, orijinal oyunun geliştiricisi Doug Nguyen, bu projeyle hiçbir bağının olmadığını net bir şekilde ifade etti.

"Yeni oyunla hiçbir bağım yok"

Doug Nguyen, 15 Eylül’de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Onların oyunuyla hiçbir ilişkim yok. Hiçbir şey satmadım. Ayrıca kriptoyu da desteklemiyorum" diyerek projeden ve kripto para bağlantılarından uzak durduğunu belirtti. Nguyen’in bu açıklaması, projenin lideri Michael Roberts ve kripto firması 1208 Productions ile ilgili spekülasyonları da gündeme getirdi.

Oyun dünyasında bu tür hayran yapımı projelerin artması, yaratıcı haklar ve etik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Halfway House'un animatörü Tommy Millar da bu duruma eleştiride bulunarak, üretken yapay zekaların ve bu tür projelerin, meşru yaratıcıları zarara uğratan "sanat hırsızlığı" olarak nitelendirdi.

2014 yılında milyonlarca kişi tarafından oynanan Flappy Bird, günde 50 bin dolar reklam geliri elde etmesine rağmen Doug Nguyen tarafından beklenmedik bir şekilde satıştan kaldırılmıştı. Oyun, basit oynanışı ve bağımlılık yapıcı yapısıyla dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü. Hayran yapımı bu yeni versiyonun ise önümüzdeki yıl iOS ve Android platformlarının yanı sıra diğer mobil uygulamalara özel olarak çıkması bekleniyor.