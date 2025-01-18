Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, evinde gasp edilen 98 yaşındaki Fidan Yayla, sokakta yürürken bir iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hırsızlık ve kazanın ardından hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl evine giren hırsızlar tarafından gasp edilen Fidan Yayla, 19 Ocak 2023’te evinde yüzü başörtüsüyle kapatılıp elleri bağlanarak gasp edilmiş, 2 cumhuriyet altını ve 900 TL’si çalınmıştı. Bir yıl sonra, 16 Ocak’ta geri manevra yapan B.K. idaresindeki iş makinesi, Özburun beldesinde Yayla’ya çarptı. Yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli müdahaleyi yaptı ancak yaşlı kadın kurtarılamadı.