Sahte alkol trajedisi bu kez Gaziantep'ten acı bir haberle gündemde. 52 yaşındaki Sami Günebakan, yakınlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, şahsın sahte alkol tüketimine bağlı olarak yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Evde yapılan aramada, sahte alkolün konulduğu pet şişeler ele geçirildi.

İstanbul’da sahte alkol felaketi sürüyor

Gaziantep'teki olayın ardından gözler İstanbul'da sahte içki nedeniyle artan ölümlere çevrildi. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinde yaşanan metanol zehirlenmeleri sonucunda şimdiye kadar 38 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi entübe durumda tedavi görürken, toplam 46 kişi hastanelerde yoğun bakımda tutuluyor.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Gaziantep’te Günebakan'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, İstanbul’da sahte içki üreten ve dağıtan şebekelerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Sağlık uzmanları, vatandaşları sahte içki tüketimi konusunda uyararak, bu ölümcül tehlikeden uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.