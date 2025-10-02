Menderes Belediyesi, Altıntepe Mahallesi'nde kilit parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Altıntepe Mahallesi 9511. Sokak'ta kilit parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Eski yol düzenlenerek kilit parke ile yenileniyor. 1000 metrekarelik alanı kapsayan yol çalışmasının kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Yol çalışmalarında vitesin artırılacağı ve birçok yolda yenileme çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

Hizmet etmeye devam edeceğiz

Konu hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'Göreve gelişimizden itibaren bozuk yolları bir bir elden geçirdik. Düzenli olarak yaptığımız çalışmalar şu an birçok yol ile devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da yoğun bir çalışma ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.' dedi.