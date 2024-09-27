Fethiye, 2. Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali ile gastronomi ve kültürün buluşma noktasına dönüştü. Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, yerel lezzetlerin yanı sıra kültürel etkileşimi de ön plana çıkardı.

Sürdürülebilir gastronomi temaları

Festivalin son gününde, Beşkaza Meydanı'nda "Sürdürülebilir Gastro ve Turizm" ile "Sıfır Atık" konulu paneller düzenlendi. Gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen paneller, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci üzerine dikkat çekti. Katılımcılar, gastronominin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibi oldu.

Mahalleler arası rekabet

Panellerin ardından mahalleler arası yemek yarışması düzenlendi. Fethiye’ye özgü geleneksel yemeklerin sergilendiği yarışmaya katılan mahalleler, birbirinden lezzetli yemeklerini jüri üyelerine sundu. Türkiye ve Yunanistan'dan oluşan jüri, yemekleri değerlendirerek puanlamada bulundu. Yarışmanın birincisi Çamköy Mahallesi kuzu çevirme ile oldu. Yeşilüzümlü Mahallesi ikinciliği, Karagedik Mahallesi ise üçüncülüğü kazandı.

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, festivalin önemine vurgu yaparak, "Yunanistan ile yıllar önce paylaşılan kültürel değerler, bu festival sayesinde yeniden hayat buldu. Gelecek yıllarda festivali daha kapsamlı bir şekilde sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

Eğlenceli performanslar

Yemek yarışmasının ardından Tango, Salsa, Sirtaki ve Folklor dans gösterileri gerçekleştirildi. Ayrıca ‘operatical grup’ sahne alarak, katılımcılara müzik dolu bir gün yaşattı. Festival, yüzlerce vatandaşın katılımıyla, yemek yarışması, paneller, dans gösterileri ve konserlerle dolu unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.