Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile gayrimenkul ilanı verecek vatandaşların artık kimlik doğrulaması yapması zorunlu hale geliyor.

Kenan Uzman, yaptığı açıklamada, "15 Eylül itibarıyla konut satmak veya kiralamak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden WebTapu’ya giriş yaparak kimlik doğrulaması yapmak zorundalar. Eğer bu işlemleri başkası yapacaksa, birinci derece akrabalarına e-Devlet üzerinden yetki vermeleri gerekecek. Aynı şekilde, emlak ofisleriyle çalışmak isteyenler de ofislere yetki verecek ve yetki sözleşmesi imzalayacaklar" dedi.

Bu düzenleme, sahte ilanlarla yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Uzman, özellikle kaparo dolandırıcılığı gibi mağduriyetlerin artması nedeniyle bu adımın atıldığını belirtti. Sahte ilanlar, orijinal ilan sahiplerinin fotoğrafları ve bilgileri kullanılarak düşük fiyatlarla yayınlanıyor ve mağdurlardan kaparo alınarak dolandırıcılık yapılıyordu. Yeni düzenleme ile bu tür usulsüzlüklerin önlenmesi amaçlanıyor.

Kenan Uzman, ayrıca yetki belgesi olmayan ofislerin artık ilan veremeyeceğini vurgulayarak, tüm vatandaşların bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.