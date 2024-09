Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Sepil, ülke futbolunun durumu, Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar, İzmir'de oynanan milli maç ve Göztepe'nin yatırımlarıyla ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Göztepe borçsuz olduğu için yatırım aldı"

Küçükkaya'nın futbolda kulüplerin yatırımı nasıl elde edebileceği sorusuna Sepil, "Bana şunu soruyorlar, yabancı yatırımcıları biz nasıl getirebiliriz diye. Zor getirirsiniz, çünkü biz borçsuzduk. Aynı zamanda yatırımcı grup geldi stadı gördü beğendi, tesisleri gördü beğendi, zaten İzmir 4,5 milyon nüfuslu bir şehir. Göztepe'nin de bir numaralı değeri taraftarları. Bu yüzden şirketin gelmesi için bir neden vardı." açıklamalarında bulundu.

"Asla kabul edilecek bir davranış değil"

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaşadıklarıyla ilgili Sepil, " Aslında bu konuda konuşmaya gerek yok artık, olanlar kabul edilecek bir durum değil. Hele ev sahibi olduğumuz, benim evimde Ali Koç'un itilmesi çok üzücü bir olay. Tabi olaya başka açıdan da bakarsak biz başkanlar olarak yaptıklarımız tüm kulübü etkileyebiliyor. Tabi Göztepe taraftarları da psikolojik olarak gergin durumdaydı. Fakat şanssız bir durum tabi, Ali Koç'un kendi taraftarı için, haksızlığa uğramamaları için yaptığını anlıyorum ama çok dikkatli olmamız lazım. Şunu da söyleyeyim, benim bildiğim başkanlar içerisinde sözüne güveneceğim bir başkandır kendisi." cümlelerini paylaştı.

"Kulüpler Birliği profesyonelleşmeli"

Program sırasında Onursal Başkan Mehmet Sepil'in bir cümlesine gazeteci İsmail Küçükkaya dikkat çekti. Kulüpler Birliği'nin profesyonelleşmesini düşünen Sepil, şunları söyledi:"Şu an başkanların arenasına dönmeye başladı kulüpler, özellikle Süper Lig'de. Kimse Manchester City başkanını tanımaz ama bizde kulüp başkanlarını herkes tanır. Bu da düzenin baştan yanlış olduğunu gösteriyor. Bir de pek bir etkisi olmamasının üstüne her yıl Kulüpler Birliği'ne tekrardan başkan seçiyoruz. Kendi karambolümüzü kendimiz yaratıyoruz." Yabancı hakem konusunda ise Sepil," Bunlar geçiçi çözümler, kesin çözüm istiyorsak kendi hakemlerimize yeterli eğitimi vermeliyiz. Önemli olan bir program yapmak ve orada kalabilmek. Yabancı kuralı misal, her sene değişiyor. Yani bir kulüp olarak önünüzdeki üç senenizi planlayamıyorsunuz. Ben olsam tamamen yabancı sınırını serbest bırakırım. Ama kurallar içerisinde, birtakım kriteri oluşturarak."

"Bütün milli takımların bir stadı olmalı"

Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı maçla ilgili Sepil, " Biz çok güzel bir ambiyans oluşturduk. Hatta ev sahibi olduğumuz için hem TFF Başkanı hem de İzlanda Federasyon Başkanı'nı ağırladık. Sonrasında İzlanda heyetiyle konuştuğumuzda ambiyansın harika olduğunu, Türkiye'nin güzel oynayarak kazandıklarını bana söyledi. Zaten futbol böyle olmalı. Şimdi çok konuşulan bir şey var. Bütün milli takımların bir stadı olmalı. Bizde ilk başta İstanbul'daki stad (Atatürk Olimpiyat Stadı) düşünüldü fakat olmadı. Tabi tüm maçlar bizim stadımızda oynansın demiyorum ama oyuncular için de habire değişen stad sorun olabilir. Ama ev sahibi takım olmak sadece ülkeyle olacak iş değil, bir ya da iki stadı olur ki oyuncular da benimsesin. Misal diğer maç Samsun'da oynanacak, orada da bizdeki gibi benzer bir ambiyans oluşacağına inanıyorum. Bizim stadımız 20 bin kişilik, küçük gelebilir bazı durumlarda evet, o yüzden bir ya da iki daimi stadyum olabilir." açıklamalarında bulundu.

"Ferhat, bizim vizyonumuzu değiştirdi"

Yakın zamanda gerçekleşen Paris Olimpiyatları üzerine Küçükkaya, Göztepe'nin olimpiyat branşlarına da büyük yatırımlar yaptığını söyledi. Altyapıdan oyuncu yetiştirme konusunda klübün neler yaptığını sorması üzerine Sepil, " Bunu çok iyi yapan kulüpler var, Fenerbahçe, Enka, İstanbul BB gibi kulüpler. Hep futbolun zorluğunu anlattım ama buralarda ilerlemek daha kolay çünkü bilimsel olarak çalışma imkanımız var. Biz daha yolun başındayız. Ferhat'ın (Ferhat Arıcan) olimpiyat madalyası alması benim bütün görüşümü değiştirdi. Bundan 20 yıl önce böyle bir başarı kazanacağımıza inanmazdım, çünkü tüm dünyaya karşı yarışıyorsunuz bu branşlarda. O başarı, bütün vizyonumuzu değiştirdi. Hedef önümüzdeki olimpiyatlar diyoruz ama bu da yatırım meselesi. Bununla ilgili projelere de başladık. Şu an futbol dışında olimpik branşlarda 5000 öğrencimiz var. Orta ve uzun vadede yepyeni bir Göztepe camiası olarak görüyorum çünkü çocuklarla birlikte ailelerine o Göztepe armasını sevdiriyoruz. Çocuklar 6 yaşında armayı göğüslerinde taşımaya başlıyorlar. Bu şekilde camianın daha da büyümesini hedefliyoruz." dedi.