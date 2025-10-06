Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), Damlakent Projesi kapsamında inşaat aşamasına geçileceğini duyurdu. Şirket, proje ihalelerinin tamamlandığını ve yüklenici firmalarla sözleşmelerin imzalanmasının ardından çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Emlak Konut: “İnşaat süreci başlıyor”

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, Damlakent Projesi’nin A ve B etaplarındaki konut ve ticari ünitelerle bunlara ait altyapı ve çevre düzenleme işlerinin anahtar teslim ihalelerinin sonuçlandığı belirtildi.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yüklenici firmalarla sözleşmelerin imzalanmasının ardından hızla inşaat faaliyetlerine geçilecektir. Süreçteki tüm önemli gelişmeler düzenli olarak kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edilecektir.”

DMLKT sertifikasında değer kaybı

Emlak Konut, Damlakent Projesi kapsamında daha önce “Damlakent Projesi Gayrimenkul Sertifikası (DMLKT)” ihracını gerçekleştirmişti.

14 Ağustos’ta 7,59 TL fiyatla borsada işlem görmeye başlayan DMLKT, bugün yüzde 2,48 düşüşle 6,30 TL seviyesine geriledi. Böylece sertifika, halka arz fiyatına göre yaklaşık %17 oranında değer kaybetmiş oldu.

Yatırımcılar süreci yakından takip ediyor

Gayrimenkul yatırım sertifikalarının performansına yönelik hareketlilik sürerken, yatırımcılar Damlakent Projesi’nin ilerleyişini ve yeni inşaat adımlarını yakından izliyor.

Emlak Konut’un önümüzdeki haftalarda proje detaylarına ilişkin yeni duyurular yapması bekleniyor.