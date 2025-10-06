Şüphelinin evinde yapılan aramalarda toplam 318 gram uyuşturucu madde ve 96 bin 900 lira nakit para ele geçirildi. H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri günlerce takip etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine operasyon için düğmeye bastı. Adres ve çevresinde bir süre boyunca gizli takip yapıldı.

Polisin takibi sırasında eve girip çıkan dört kişi dikkat çekti. Şüpheliler evden ayrıldıkları sırada durdurularak üst aramasından geçirildi. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulununca ekipler eve operasyon düzenledi.

Termosun içinden satışa hazır uyuşturucular çıktı

Evde yapılan detaylı aramalarda, termosun içine gizlenmiş 41 adet satışa hazır uyuşturucu madde, 81 adet tütünle karıştırılmış uyuşturucu ve 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Toplamda 318 gram uyuşturucuya ek olarak, 96 bin 900 lira nakit para da bulundu.

Zor yürüyordu ama ticaret yapıyordu

Operasyonda gözaltına alınan 74 yaşındaki H.B.’nin, bastonuyla güçlükle yürüdüğü görüldü. “Bastonlu dede” lakabıyla tanınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.B.’nin evinde yakalanan diğer üç şüpheli hakkında ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.