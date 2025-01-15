Şiirleri ve fikirleriyle dünya çapında bir iz bırakan Nazım Hikmet, doğumunun 123. yıl dönümünde İzmir’de anıldı. Konak Belediyesi, İzmir 68’liler Platformu ve Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Nazım Hikmet’in anısına Kültürpark’taki heykeli önünde bir araya gelindi. Tören, şiirlerin okunması ve karanfillerin sunulmasıyla duygu dolu anlara sahne oldu. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Nazım Hikmet'in fikirleri hala yolumuzu aydınlatıyor” dedi.

“Nazım Hikmet’in mücadelesi yolumuzu aydınlatıyor”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Nazım Hikmet’in eşitlik, adalet ve özgürlük için verdiği mücadeleyi vurguladı. Mutlu, konuşmasında şunları söyledi: “Nazım Hikmet, sadece 61 yıl yaşamış olmasına rağmen, eserleriyle ve mücadeleleriyle tarihimizde derin bir iz bırakmıştır. Onun kalemi, daima halktan ve vatanından yana oldu. Özgürlük, eşitlik, adalet ve barış gibi değerlere olan inancı, bugün de bize ilham vermeye devam ediyor. Mücadelesi, yolumuza ışık tutuyor ve hayallerini hayata geçirmek için çalışıyoruz.” Başkan Mutlu, Nazım’ın yaşamı boyunca insanlık ve özgürlük sevgisiyle dolu olduğunu belirterek, onun mücadelesini sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

“Umutsuz olmayı Nazım’dan öğrenmedik”

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç da Nazım Hikmet’in umudu ve direnci simgelediğini ifade ederek, “Nazım Hikmet’in dizelerinde, en zor şartlarda bile umudu koruma çağrısı vardır. Bize bir vatan bırakmak için verdikleri mücadele, onun ve onun gibi düşünenlerin mirasıdır. Umutsuz olmamak ve vasiyetlerini yerine getirmek, bizlerin en büyük sorumluluğudur” diye konuştu.

İnsanlık için bir simge

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur ise Nazım Hikmet’in yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için bir simge olduğunu dile getirdi. Onur, “Nazım Hikmet, özgürlüğün, barışın ve insanlık onurunun savunucusuydu. Onun düşünceleri, ezilenler için eşitlik, savaş mağdurları için barış, tüm dünya için umudun bir simgesi olmuştur. Bizlere bıraktığı bu değerleri yaşatmak, görevimizdir” diye aktardı.

“Direnenler kazanacak”

İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, Nazım Hikmet’in memleket sevgisini ve halk mücadelesini örnek aldıklarını belirterek, “Nazım Hikmet, memleketimden insan manzaralarını anlatırken halkın sıkıntılarına ışık tuttu. Bugün de onun mücadelesi bize yol gösteriyor. Direnenler sonunda mutlaka kazanır” dedi.