"Ralli" ve "Gaz Pedal" gibi şarkılarla tanınan Lvbel C5, müzik kariyerine 2019'da başladı. Son yıllarda rap sahnesinde adından sıkça söz ettirdi.

Tutuklanma haberiyle gündeme gelen Türk rapçi Lvbel C5, son yıllarda rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. 2019 yılında çıkardığı ilk teklisiyle müzik dünyasına adım atan Lvbel C5, "Ralli", "Gaz Pedal" ve "Dacia" gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Peki Lvbel C5 kimdir?

Lvbel C5 kimdir?

Lvbel C5, 2019 yılında yayımladığı "Drop" adlı şarkısıyla müzik kariyerine başladı. Kendine özgü tarzı ve lirik yapısıyla kısa sürede genç dinleyiciler arasında popülerlik kazandı.

Yükselişi ve hit şarkıları hangileri?

Rapçi, 2021 yılında Batuflex ile birlikte çıkardığı "Ralli" adlı şarkı sayesinde büyük bir çıkış yakaladı. Şarkı, Türkiye dijital müzik listelerinde birinci sıraya yükseldi.

2022'de "C5MODE" adlı ilk albümünü yayınladı. Albümdeki parçalar dijital platformlarda milyonlarca kez dinlendi.

2023 ve 2024'teki başarıları

2023 yılında yayımladığı "Gaz Pedal" ve "Dacia" isimli parçalarıyla hit olmayı sürdürdü.

2024'te çıkardığı "Ne" ve "Sezen Aksu" isimli parçalarla dinleyici kitlesini daha da genişletti.

Tutuklanma haberiyle gündemde

Lvbel C5, 2025 yılında kamuoyuna yansıyan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, olay geniş yankı uyandırdı.

Yıl Eser Notlar 2019 Drop İlk çıkış parçası 2021 Ralli (ft. Batuflex) Dijital listelerde zirvede 2022 C5MODE (albüm) İlk uzunçalar albüm 2023 Gaz Pedal, Dacia YouTube trend listesinde 2024 Ne, Sezen Aksu En çok dinlenenler arasında