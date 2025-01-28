Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject sıralamasında Uşak Üniversitesi, eğitim bilimleri alanında Türkiye’de 5’inci sıraya yerleşti. Bu başarı, Türk üniversitelerinin küresel ölçekteki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Uşak Üniversitesi, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de adını duyurdu.

THE sıralamasında, Uşak Üniversitesi, "Uluslararası Görünüm" kategorisinde Türkiye’deki 35 üniversite arasında 5’inci sırada yer aldı. Eğitim bilimleri alanında gösterdiği bu başarı, üniversitenin küresel alandaki itibarını pekiştirdi.

Eğitim ve araştırma başarıları

Uşak Üniversitesi, Türkiye’deki 35 üniversite arasında Eğitim Bilimleri alanında 601+ bandına yerleşti. Ayrıca, Sağlık Bilimleri alanında da 1001+ bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekteki istikrarlı yükselişi devam ediyor.

"İstikrarlı yükseliş devam edecek"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu başarıların üniversitenin nitelikli eğitim anlayışının ve güçlü araştırma kapasitesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. "Uluslararası Görünüm kategorisindeki başarımız, üniversitemizin küresel ölçekteki itibarını pekiştirmiştir. İstikrarlı yükselişimiz devam edecek" dedi.

Rektör Savaş, bu başarıda ekip çalışmasının etkisine dikkat çekerek, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine teşekkürlerini iletti. Uşak Üniversitesi, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.