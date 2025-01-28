Gazeteci Barış Pehlivan, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aynı soruşturmada Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in de gözaltına alındığı bildirildi.

Serhan Asker de gözaltına alındı

Barış Pehlivan ile birlikte Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Serhan Asker ve Barış Pehlivan, Kayda Geçsin programına hazırlanırken Halk TV binasından gözaltına alındı. Hiçbir yaptırım Türk halkının özgürlük aşkının önüne geçemez, geçemez" dedi.